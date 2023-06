„In jedem Kind steckt ein Künstler“, sagt Antonio Zecca. Dass das stimmt, stellten die Schüler der Grundschule Welschingen in diesen Tagen unter Beweis. Im Rahmen einer Vernissage in der Hohenhewenhalle präsentierten die Kinder ihre Kunstwerke unter dem Motto „Sende mir eine Bo(o)tschaft“. Diese hatten sie in einem vierwöchigen Projekt mit Singener Künstler Antonio Zecca und ihren Lehrern geschaffen. Die Projektwochen finden seit 2017 regelmäßig statt. In diesem Jahr haben sich die Kinder mit den Themen Frieden und Nachhaltigkeit beschäftigt.

Die Kunst-Projektwochen Seit 2017 findet jährlich ein Kunstprojekt an der Grundschule Welschingen statt. Organisiert und finanziert wird es vom Förderverein der Schule, der unter anderem auch die Kernzeitbetreuung anbietet. Fester Bestandteil ist seit Beginn auch die Zusammenarbeit mit dem Singener Künstler Antonio Zecca, der am Gymnasium Gaienhofen Kunst unterrichtet. Unter anderem gestaltete der Künstler mit den Schülern ein großes Wandmosaik am Schulgebäude, ein Bauwagen wurde gestaltet und Sitzwürfel auf dem Schulhof. „Die Kinder können sich frei von Leistungsdruck entfalten“, beschreibt Antonio Zecca. Ihm helfe das Kind in sich, die Kinder für die Kunstarbeit zu motivieren. Schon jetzt ist klar, dass das Kunstprojekt auch im kommenden Schuljahr stattfinden soll. Dann will der Künstler mit den Kindern den Schulhof mit viel Grün neu gestalten. (ker)

Die Drittklässler haben während des Kunstprojekts die Stadt der Zukunft gebaut. Als Baumaterial dienten Unmengen an Toilettenpapier-Rollen, die im Vorfeld gesammelt wurden. | Bild: Kerle, Helene

Papierschiffchen führen durch die Ausstellung

Dutzende Papierschiffchen zogen sich wie ein Leitfaden durch die Ausstellung der Kinder. Diese sogenannten Bo(o)tschafter hatten die Erstklässler gefaltet. Sie führten zur Bühne, auf der das großflächige Gemälde der Viertklässler unter Trommelwirbel der Schlagzeug AG feierlich enthüllt wurde. Aus 25 Einzelbildern setzten die jungen Künstler das weltbekannte Picasso-Werk „Kind mit Taube“ zu einem etwa vier Meter hohen Gesamtkunstwerk zusammen. Die Taube als Symbol des Friedens war in vielzähligen Varianten auch an den Wänden der Halle zu sehen.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit setzten sich die Zweit- und Viertklässler auseinander. Umgeben von einem ganzen Meer aus Papierschiffchen installierten die Viertklässler ihre Vision von der Stadt der Zukunft, die komplett aus leeren Toilettenpapier-Rollen besteht. Hinter der neuen Stadt stehe die Zerstörung durch Krieg und der Wiederaufbau, so Antonio Zecca.

Kinder setzen sich mit Krieg auseinander

Auch die Drittklässler recycelten für ihre Kunst Alltagsgegenstände, die sonst nach Gebrauch meist in der Tonne landen. Auf Papiertüten unterschiedlichster Größe und Form malten sie auf, was ihnen gefällt. Ein buntes Farbspektakel, wiederum auch mit Botschaft. Die wurde auch durch Pflaster verdeutlicht, mit Hilfe derer die Tütenkunst aufgehängt wurde. „Die Pflaster symbolisieren die Verletzlichkeit unserer Erde“, erläuterte Antonio Zecca im Gespräch.

„Wir befinden uns mitten im Ukraine-Krieg“, so der Künstler zur Idee für das diesjährige Kunstprojekt. Deshalb sei klar gewesen, dass sie etwas zum Thema Frieden machen wollten. Ebenso wichtig erschien ihm das Thema Nachhaltigkeit. „Die Kinder haben ihr Bewusstsein für das Umweltthema geschärft“, ist sich Zecca sicher. Die Frage sei gewesen, wie die beiden Themen verknüpft werden können. Und so seien die Boote ins Spiel gekommen. Sie sind vielseitig deutbar. Nicht zuletzt versuchen dieser Tage viele Klima- und Kriegsflüchtlinge, per Boot nach Europa zu kommen.

Lesen ist wichtig – Kunst aber auch

Schulrektor Markus Oppermann lobte die beispielhafte Zusammenarbeit von Schülern, Kollegium, Schulförderverein und Antonio Zecca. „Nur mit eurer Phantasie, mit eurem Ideenreichtum und mit eurer Freude am Gestalten wurde dieses Kunstprojekt zu einem Erfolgsprojekt“, richtete Oppermann seinen Dank an die Schüler. Er machte deutlich, dass Kunst in der Schule wichtig ist. Und das auch in Zeiten, in denen Studien das schlechte Lesevermögen von Grundschülern belegen. „Es geht eben nicht nur darum, dass die Kinder Wissen schlucken.“ Sie müssten lernen, wie man ein Problem angeht und löst. Und genau diese Fähigkeiten fördere die Kunst so Oppermann.

Sie sind seit Jahren ein eingespieltes Team: Künstler Antonio Zecca und die Fördervereinsvorsitzende der Grundschule Welschingen, Susanne Samyn. | Bild: Kerle, Helene

Kunst schafft echte Erfolgserlebnisse

Mittendrin statt nur dabei war auch bei diesem Kunstprojekt die Fördervereinsvorsitzende Susanne Samyn. Seit 2017 initiiert, organisiert und finanziert der Verein das Projekt. Durch die künstlerische Aufgabe fühlten sich die Kinder ernst genommen und das stärke sie, gab sie vor dem Publikum zu verstehen. Gerade Kinder, die sonst Schwierigkeiten hätten, wüchsen beim Kunstprojekt über sich hinaus, vermittelten Antonio Zecca und Susanne Samyn im Gespräch nach der Ausstellungseröffnung.

Sie freuten sich über eine gelungene Vernissage: Rektor Markus Oppermann (von links), die Fördervereinsvorsitzende Susanne Samyn, Künstler Antonio Zecca und Kulturamtsleiter Velten Wagner. | Bild: Kerle, Helene

Großes Lob gab es auch seitens der Stadt von Kulturamtsleiter Velten Wagner. Die Schüler hätten Themen und Gestaltungsformen gewählt, die er sehr bewundere, so der Kunstexperte. Nach dem offiziellen Teil luden die Eltern der Klassenstufen zwei und drei zu Snacks und Getränken. Eben wie bei einer Profi-Vernissage.