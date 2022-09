Aufs Fahrrad steigen und dem Atomausstieg entgegen radeln – unter diesem Motto führt die bundesweite Anti-Atom-Radtour 2022 als rollende Demonstration 2400 Kilometer von Nord- nach Süddeutschland, um die bereits erzielten Erfolge der Anti-Atom-Bewegung zu feiern und um ein Zeichen für den Umstieg auf erneuerbare Energien zu setzen. Am Wochenende machten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Südtour Station in Engen.

„Auch wenn aktuell die Debatte um die Laufzeitverlängerung im Raum steht, unser Ziel ist es, dass die drei noch laufenden AKW Ende des Jahres vom Netz gehen“, sagt Helge Bauer von der bundesweit tätigen Organisation Ausgestrahlt, die die Tour vor eineinhalb Jahren geplant hat und zusammen mit vielen lokalen Initiativen und Umweltorganisationen organisiert.

Singen Aufatmen im Hegau? Region ist nach ersten Untersuchungen „eher ungeeignet“ für Atommüll-Endlager Das könnte Sie auch interessieren

Nach Unterbringung der Radler im Impulshaus stand das Versorgungsteam auf dem Parkplatz vor dem Städtischen Museum mit einer stärkenden Mahlzeit bereit, im Anschluss fand eine Veranstaltung mit Rednern und Rednerinnen verschiedener Organisationen statt.

Bei 60 bis 70 Kilometern pro Tag ist Muskelkraft gefordert

Stefan Pettenberg aus Aachen hatte schon bei der Nordtour 19 Tage in die Pedale getreten und sich vor drei Tagen auch der Südtour angeschlossen. Jea Kik war vor 14 Tagen in Kahl am Main dazugekommen und erklärte: „Wir machen das zur Meinungsbildung, man erreicht unterwegs viele Leute.“ Bis Engen hatte die Tour an 21 Stationen Halt gemacht.

Die Tour Die Anti-Atom-Radtour 2022 startete am 9. Juli in Norddeutschland und führte quer durch Deutschland. Von Engen ging es weiter nach Benken in der Schweiz, letzte Station mit Abschaltfest ist Freiburg. Dort werden die Teilnehmer am Samstag, 3. September, eintreffen. Bis Freiburg wird an weiteren Stationen Halt gemacht, wo Radler auch während der Tour dazukommen können. Den Streckenverlauf und weitere Infos gibt es unter www.ausgestrahlt.de

Die Anti-Atom-Radler 2022 vor dem Hohenhewen: Mit Muskelkraft unterwegs nach Benken. | Bild: Ausgestrahlt

„Wir wollen den Atomausstieg feiern, die Zukunft ist erneuerbar“, begrüßte Thomas Jochim aus Engen die Radler wie auch interessierte Bürger und Vertreter verschiedener Organisationen zur Abendveranstaltung, die musikalisch von Florian Schierz und Jogi Gross und artistisch von KlariFari umrahmt wurde.

Widerstand sei eine Erfolgsgeschichte gewesen

„Rückblickend ist der Widerstand eine Erfolgsgeschichte“, erinnerte Helge Bauer an die 60er Jahre, wo über 60 Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland geplant waren, aber nur 16 gebaut wurden. Mit der Anti-Atom-Radtour wolle man ein Zeichen für den Umstieg setzen und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Engen am Sonntag, 9 Uhr: Gestärkt für die nächste Etappe geht es weiter. | Bild: Ausgestrahlt

Für Anne Waibel vom Verein Klar Deutschland ist rückblickend viel passiert, aber das Problem sei noch immer die Endlagerung. Der Verein sei auch an der Diskussion darüber beteiligt und bringe Kritik an einem Endlager hier in der Region ein.

Renate Kolb von den Kernfrauen aus der Schweiz, die sich nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl in den 80er zusammenfand, dankte für diese Aktion. Es müsse aber noch mehr passieren: „Es muss weltweit hinausgeschrien werden, dass der radioaktive Abfall 35.000 Generationen gelagert werden muss“, das bedeute eine Million Jahre.

Schweiz/Hochrhein Der Schweizer Atommüll soll an die Grenze. Im September erfahren wir, wohin genau Das könnte Sie auch interessieren

Bessere Leistung könne Bedarf decken

Jörg Dürr-Pucher von der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg sieht das Internet als weltweite Informationsquelle: „Es wird rund um die Welt wahrgenommen, ob AKW gebaut werden.“ Er sagte, wir hätten genügend erneuerbare Energien. In den vergangenen Jahren sei mehr in erneuerbare als in fossile Energien investiert worden. Der Strombedarf werde ansteigen, aber der Strom werde reichen. Durch bessere Leistung könnte in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 80 Prozent des Stroms mit Solar- und Windkraft hergestellt werden.