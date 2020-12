von Holle Rauser

Jede dritte Frau in Deutschland macht in ihrem Leben Gewalterfahrungen. Viele suchen Schutz in Frauenhäusern, um der physischen und psychischen Gewalt von Ehemännern, Freunden und Verwandten zu entgehen. 45 Frauen werden jedes Jahr in Baden-Württemberg ermordet. An die Not der Frauen soll die Aktion „Gewalt gegen Frauen kommt uns nicht in die Tüte“ erinnern.

Infos über Wege aus der Gewalt

Die Tüten von Bäckereien in Singen und dem Hegau, die derzeit im Umlauf sind, informieren über Wege aus der Gewalt und machen das Thema bekannt. Claudia Zwiebel vom Frauenhaus Singen und die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger stellten sich am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ vor Bäckereien in Singen und Engen dem Gespräch mit den Bürgern.

Mit der Bäckertüten-Aktion sollen betroffene Frauen unterstützt und über Hilfsangebot informiert werden. Zugleich bringen die Tüten das Thema in die Öffentlichkeit. | Bild: Peter Teubner

Wehinger ist Sprecherin für Frauen, Kinder und Familie der Grünen-Landtagsfraktion und Schirmherrin der Aktion. So hielt sie auch ein angebrochener Knöchel nicht davon ab, sich einzusetzen. „Wir müssen da mit lauter Stimme dagegen anreden“, so die Politikerin. Im vergangenen Jahr seien nach der Veranstaltung in Singen Frauen auf sie zugekommen. „Sie haben gesagt, wie gut es tat, dass das Thema angesprochen wurde. Sie wurden selbst jahrelang misshandelt“.

„An die Zivilcourage appellieren“

Gerade bei älteren Frauen verhinderten die Scham und die finanzielle Abhängigkeit, Hilfe zu suchen, so Wehinger. „Dabei kann jeder Hilfestellung geben, die Frau ansprechen, Unterstützung und Hilfe anbieten. Wir wollen an die Zivilcourage appellieren.“

Dank der Me-too-Debatte würden Betroffene nun eher über Gewalt reden, aber es gebe immer noch isolierte Opfer. Seit Beginn der Corona-Pandemie mit Lockdown, Homeoffice und Schulschließungen seien die Zahlen gestiegen, so Claudia Zwiebel. „Wir hatten im Juli schon so viele Anfragen wie im vergangenen Jahr“.

Für mehr Angebote und Prävention

Verschiedene Hilfsangeboten und Präventionsmaßnahmen sollten nach Ansicht von beiden ausgebaut werden. So sollte es an allen Unikliniken eine „Gewaltambulanz“ geben, an der Misshandlungen diagnostiziert werden können – eher als beim Hausarzt. „Pathologen kennen Verletzungsmuster“, so Wehinger.

Präventionskonzepte schon für Kindergartenkinder – Jungen und Mädchen – seien ebenso wichtig. Eine besondere Herausforderung sei der Umgang mit betroffenen Migrantinnen, so Zwiebel: „Durch ihre Sozialisation haben die Frauen nicht einmal die Idee davon, was es bedeutet, ein selbst bestimmtes Leben zu führen“. Um möglichst viele Frauen zu erreichen sollen außerdem im Januar mobile Beratungen starten, vor allem im ländlichen Bereich.