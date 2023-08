Gabriele Saur, die in der Gruppe „Senioren für Senioren“ für den öffentlichen Bücherschrank im Engener Erlebnisbad zuständig ist, hat ein besonderes Anliegen: sie sucht Kinder-und Jugendbücher sowie leichte Erwachsenenliteratur für diese Büchertausch-Initiative, die seit der Erstbestückung im Juni gut angenommen wurde. Die Regeln sind einfach: Wer ein Buch entnimmt, muss dafür ein anderes in den Schrank stellen. Für die Zeit nach Ende der Schwimmsaison wird für den Bücherschrank noch ein Stellplatz im Stadtkern gesucht. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von Ulrika Hirt, die seit 2019 Seniorenbeauftragte der Stadt Engen ist. Sie will Menschen Ü60 zusammenbringen. Ein Aufruf vor drei Jahren brachte immerhin so viel positive Resonanz, dass sich 13 Personen aus Engen und den Ortsteilen von der Idee angesprochen fühlten und sich meldeten. Doch noch verfügt die Gruppe nicht über eigene Räumlichkeiten. Initiatorin Hirt drückt es so aus: Derzeit würden die Senioren vom Jugendtreff der Stadt Engen am Hexenwegle geduldet. Ihre Treffpunkte legen sie auch von Fall zu Fall fest und geben diese dann vorab über die Tageszeitung bekannt.

Zwar seien sie, wie viele andere auch, durch die Corona-Pandemie in ihren Aktivitäten ausgebremst worden, ergänzt Gaby Balinger zum Programm der Senioren. Doch nun sei man wieder voll durchgestartet. Sie selbst werde ab Oktober wieder Aquarell-Malkurse für die Seniorinnen und Senioren geben. Die gemeinsamen Freizeitaktivitäten der Initiative „Senioren für Senioren“ sind breit gefächert: Sie wandern, spielen Karten, Kicker, Darts und Boule (ähnlich wie Boccia), singen gemeinsam, organisieren Vorträge – zum Beispiel zu Themen wie Erbrecht oder Kriminalprävention – und gehen einmal im Monat gemeinsam ins Kino. Wer über 60 Jahre alt ist und mal reinschnuppern will, darf sich gerne per E-Mail an die Adresse senioren-fuer-senioren-engen@web.de melden. Die Gruppe hat außerdem vor, nach der Wahl des neuen Bürgermeisters einen Seniorenrat zu gründen.