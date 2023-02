Mit einer quirligen Gruppe von Seniorinnen hatte es der Geschäftsführer des Hospizes Horizont, Wolfgang Heintschel, kürzlich zu tun. Die ehrenamtliche Seniorenbeauftragte der Stadt Engen, Ulrika Hirt, und weitere Mitstreiterinnen übergaben eine Spende in Höhe von 400 Euro ans stationäre Hospiz. Dieses Geld hatten sie im letzten Jahr bei den Treffen der Initiative „Senioren für Senioren“ in Engen gesammelt. Bei der übrigens auch Männer dabei sind.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende“, sagte Wolfgang Heintschel. Solche Gelder könnten gut für besondere Angebote wie Musiktherapie verwendet werden. Schon in der Anfangsphase von Corona hatten die Senioren aus Engen 2000 Euro für die Einrichtung in Singen gespendet.

„Ich hatte in meinem Berufsleben auch viel mit Sterbebegleitung zu tun“, sagt Ulrika Hirt, die bis zum Beginn des Ruhestands vor sechs Jahren 30 Jahre Pflegedienstleiterin bei der Engener Sozialstation war. Seit 2019 ist sie Seniorenbeauftragte und ein gutes Dutzend Frauen und Männer treffen sich nun regelmäßig für Aktivitäten.

Seniorengruppe hat zahlreiche Angebote im Programm

Mit Ulrika Hirt sind Rita Schädler, Roswitha Röttele, Ingrid Schmidt und Gabriele Saur zur Scheckübergabe gekommen. Bei den regelmäßigen Treffen der Seniorinnen und Senioren gibt es ein vielfältiges Programmangebot. Von Basteln, Singen, Malen, Nähen, Wandern und Spielen ist alles dabei. Ausflüge kommen hinzu, wie zum Beispiel zum Seniorenkino. „Letzten September hat uns Bürgermeister Johannes Moser durch Engen geführt und wir haben viel Interessantes erfahren“, so Hirt.

Gabriele Saur spricht auch gern Leute aktiv an, bei den Senioren mitzumachen. Doch der Ausdruck Senior sei offenbar schon abschreckend, sodass es etwas schwierig ist, neue Leute zu gewinnen. „Wir wollen mit unseren Aktivitäten auch die Einsamkeit der Menschen ein wenig auffangen“, sagt Ulrika Hirt. Die Treffen sind in der Regel nachmittags in den Räumen des Gemeindezentrums Engen. „Wir bräuchten eigentlich eigene Räume, denn dort ist der Jugendtreff zuhause“, sagt Hirt.

Informationen über das Seniorenprogramm finden sich auf der Internetseite der Stadt Engen unter www.engen.de.