Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer laut Polizei am Dienstag bei einem Unfall auf der Richard-Stocker-Straße in Engen erlitten. Der 58-jährige Motorradfahrer habe gegen 14.30 Uhr stadtauswärts fahrend zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, weil der Wagen davor in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Nahezu ungebremst sei der Biker laut Polizei in das Fahrzeugheck geprallt und wurde durch die Wucht der Kollision samt Motorrad über das Auto auf des Heck des davor abbiegenden Wagens geschleudert.

Der 58-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt rund 20.000 Euro. Das total beschädigte Motorrad musste laut Polizei von einem beauftragten Abschleppdienst weggeräumt werden.