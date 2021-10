von Holle Rauser

Wie ein Brausebonbon: Manchmal prickelnd, manchmal sauer und manchmal überschäumend. „Aber ein Genuss, der glücklich macht“ – so sieht das Schulleben aus, das Ole Wangerin als neuer stellvertretender Schulleiter am Gymnasium mitgestalten möchte. Die offizielle Einsetzung fand am Freitag im Kreis der Schulgemeinschaft und seiner Familie statt.

Seit Beginn des Gymnasiums habe Wangerin die Schule begleitet, so Schulleiter Thomas Umbscheiden. Zunächst als Lehrer für evangelische Religion und Geschichte, dann als Abteilungsleiter und nun als stellvertretender Rektor. „Wir liegen auf einer Wellenlänge und werden auch weiterhin gut zusammenarbeiten“, so Umbscheiden. „Im Mittelpunkt deines und unseres beruflichen Denkens stehen die Schülerin und der Schüler. Das ist deine Berufung, darum bist du Pädagoge und Lehrer geworden“, so der Rektor.

Optimismus und Humor

Er zitierte aus dem Römerbrief das Gleichnis des Leibes mit vielen Gliedern, die wiederum viele und unterschiedliche Gaben hätten: „Auch wir in der Schule sind ein Leib mit vielen Gliedern, vielen Talenten, die wir fördern wollen“. Aber nicht nur Rechtschreibung und Rechnen solle im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen den Kindern auch Optimismus und eine große Portion Humor mitgeben“.

Mit einer Segnung setzte der Schulleiter seinen Stellvertreter dann offiziell ein. Glückwünsche und Grüße überbrachten Oliver Wasem vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, mit dem die Schule eine Bildungspartnerschaft führt, und von Wangerins Vorgänger Ernst Schmalenberger, der Wangerin Freude und Ausdauer wünschte.

Brausebonbons für die Schüler

Auch die Schülersprecher Leonie Katt und Jakob Binder begrüßten den neuen stellvertretenden Schulleiter. Die Bläserklasse unter der Leitung von Florian Dold gestaltete die Feier musikalisch, die 6b führte eine mitreißende Tanzchoreographie auf. Die Schüler bekamen zum Abschluss wie angekündigt einen Vorgeschmack auf das Wirken von Wangerin: Der frischgebackene stellvertretende Schulleiter ließ Brausebonbons verteilen.