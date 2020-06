Acht Kinder sitzen in der Mediothek am Bildungszentrum in Engen. Manche lesen, andere sitzen am Computer oder lassen sich ihr mitgebrachtes Vesperbrot schmecken. Nein, Unterricht gibt es hier in diesen Tagen ganz ausdrücklich nicht, wie Thomas Umbscheiden, Rektor am Engener Gymnasium betont.

Während der sieben Arbeitstage innerhalb der Pfingstferien dürfen sich die Schüler, die hier notbetreut werden, nach Herzenslust mit allem beschäftigen, was Mediothek und Bewegungswagen auf dem Schulhof hergeben. Die Betreuung findet jeweils von 8 bis 12.45 Uhr statt. Es sei wichtig, dass die Kinder einfach auch mal durchatmen können, macht auch Markus Oppermann klar, der die Grundschule in Welschingen leitet.

Bedarf für Notbetreuung wurde bei den Eltern abgefragt

Bereits in den Osterferien gab es an der Engener Grundschule eine Notbetreuung für Schüler, deren Eltern arbeiten mussten. Nachdem die Kultusministerin auch für die Pfingstferien um Betreuungsangebote gebeten hat, haben sich in Engen die Leiter der fünf Schulen zusammengetan und mit der Stadtverwaltung ein Konzept für die Ferien ausgearbeitet.

Zuvor wurde der Bedarf bei den 77 Eltern abgefragt, die ihre Kinder bisher während der Schulzeit in der Notbetreuung an den Schulen hatten. Das Ergebnis: 18 Schüler von der ersten bis zur siebten Klasse haben Betreuungsbedarf.

Die Rektoren der Engener Schulen tauschen sich aus: Markus Oppermann von der Grundschule Welschingen (v. links), Daniel Jedlicka vom Anne-Frank-Schulverbund, Nadja Hennes von der Hewenschule, Thomas Umbscheiden vom Gymnasium Engen und Holger Laufer, Rektor der Grundschule Engen. | Bild: Kerle, Helene

Lehrer melden sich freiwillig für Ferienbetreuung

In der Mediothek am Schulzentrum stehen an diesem Tag Lena Meisner, Lehrerin am Anne-Frank-Schulverbund (AFS), und Nam Luong, Lehrer am Gymnasium Engen, den Schülern mit Rat und Tat zur Seite. Eine Runde Monopoly gehört da ebenso dazu wie die Suche nach einem spannenden Buch.

Ein Zimmer weiter sitzt Schulsozialarbeiterin Lea Kümmerle in ihrem Büro und übernimmt von hier aus auch gerne einmal Einzelbetreuungen. Lehrer für die Ferienzeit zu finden, sei kein Problem gewesen, gibt Nadja Hennes, Rektorin an der Hewenschule und geschäftsführende Schulleiterin zu verstehen. Die Lehrer kämen von allen Schulen in Engen. Insgesamt, fasst AFS-Schulleiter Daniel Jedlicka zusammen, seien 14 Lehrkräfte im Einsatz. Jeder Lehrer übernimmt maximal einen Ferientag.

Seit Osterferien viel dazugelernt

Bei der Betreuung während der Osterferien sei alles noch ziemlich konfus gewesen, beschreibt Thomas Umbscheiden die Organisation. Daraus habe man gelernt. Um den Bedarf bei den Eltern abzufragen habe es so zum Beispiel einen einheitlichen Brief aller Schulen gegeben.

Gleichzeitig wurde festgehalten, dass es sich bei der Ferienbetreuung keinesfalls um schulische Nachholmöglichkeiten für die Kinder handeln sollte, sondern um ein reines Freizeitangebot. Die Betreuung solle wirklich nur für die da sein, die sie auch brauchen, so der Engener Grundschulleiter Holger Laufer. Die Rektoren sind sehr zufrieden mit dem jetzigen Angebot und freuen sich, dass alle Schüler mit Bedarf auch betreut werden können.

„Es ist klar, dass keine Schule die Betreuung alleine stemmen kann.“Nadja Hennes, Rektorin Hewenschule und geschäftsführende Schulleiterin | Bild: Kerle, Helene

Werbung für den Bildungsstandort Engen

Nicht überall ist die Situation während der Ferien so komfortabel wie in Engen (siehe unten). Rektor Thomas Umbscheiden bringt es auf den Punkt: „Das hier ist ein Werbeblock für den Bildungsstandort Engen.“ Hier auf dem Land sei man Familie – das zeige sich am Beitrag aller freiwillig Mitwirkenden.

Trotz aller Freude über das gelungene Ferienangebot ist den Schulleitern bewusst, was nach den Ferien auf sie zukommt. Dann werden durch die erweiterte Notbetreuung bis zu zwei Drittel der normalen Anzahl an Schülern in die Schule kommen. Die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Raumgrößen aber bleiben.