Der Vandalismus rund um die Engener Stadthalle und die Grundschule ist zu einem wiederkehrenden Thema in der Stadt geworden. Schon im Sommer vor zwei Jahren musste die Kommune die zerkratzten Fassadenplatten an der Halle und eine Glastür an der Schule wegen mutwilliger Zerstörung ersetzen. Aufgrund der Kritzeleien wurde vermutet, dass Jugendliche diese hinterlassen haben. Aktuell wurde die Glasfassade im Bereich des Schulsekretariats zum Ziel der Zerstörungswut. Im Glas finden sich mehrere massive Steinschläge. Das Thema Vandalismus konkret zur Diskussion im Gemeinderat gebracht hat jüngst CDU-Rat Christian Arnold.

Engen Überwachungskameras und eine Belohnung für Hinweise: Engen greift durch beim Vandalismus Das könnte Sie auch interessieren

Womöglich mehr Überwachungskameras

Als Konsequenz auf das Zerkratzen der kostspieligen Alucobond-Fassade 2019 installierte die Stadt eine Kamera an der Halle, um weiteren Vandalismus zu verhindern. Angesichts der neuen Schäden kämen eventuell auch mehr Kameras in Frage, gab Ordnungsamtsleiter Axel Pecher zu verstehen. Er räumte aber auch ein, dass ihn das Problem „etwas ratlos“ mache. Einfach mehr überwachen ist für ihn auch nicht die Lösung: „Videoüberwachung muss man mit Sinn, Verstand und Augenmaß machen“, so Pecher. Zumal eine Videoüberwachung im Schulbereich ein äußerst heikles Thema sei.

Große Steinschläge in der Glasfassade der Engener Grundschule sind das Ergebnis blinder Zerstörungswut. | Bild: Kerle, Helene

Bußgelder und aktive Ansprache

Bernhard Maier (CDU) verwies auf die konkrete Verteilung von Bußgeldern bis 50 Euro, wie auf dem Schild an der Halle für hinterlassenen Müll, Glasscherben und Ähnliches nachzulesen sei. UWV-Rätin Ines Lutz riet dazu, die Jugendlichen, die sich auf dem Gelände aufhalten, aktiv anzusprechen. Sie bemängelte, dass es in Engen keinen Streetworker, also mobilen Sozialarbeiter, gebe. „Aber genau das wäre es eigentlich. Jugendliche müssen als Personen wahrgenommen werden und nicht nur bestraft werden“, so Lutz. Oft fehle schlicht die Ansprache im Elternhaus. Bürgermeister Johannes Moser verwies darauf, dass nicht nur Jugendliche aus Engen rund um die Halle anzutreffen seien. „Wenn die Schulsozialarbeit wieder voll besetzt ist, wollen wir auch da rangehen“, gab er mit Blick auf den personellen Engpass im Sozialbereich zu verstehen.