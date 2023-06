Beim Sportunterricht durften Schülerinnen des Engener Anne Frank Schulverbundes einmal über den Tellerrand hinausblicken. Laut Pressemitteilung des Anne-Frank-Schulverbundes bekamen die Mädchen aus den Klassen 7c und d sowie 7e und f jüngst die Möglichkeit geboten, einen Einblick in das Cheerleading zu erhalten. Dafür hatte Laura Eisenhauer, Sportlehrerin der Schule, den Kontakt zur Cheerleading-Gruppe Parrots aus Konstanz hergestellt.

Nach einer kleinen Vorführung der Jungen und Mädchen des Vereins starteten die Schülerinnen mit einem gemeinsamen Aufwärmprogramm, um entsprechend auf die Anforderungen vorbereitet zu sein. Anschließend durften die Mädchen laut Pressemitteilung unter Anleitung der Spezialisten eine Bewegungsfolge ausprobieren und einstudieren.

Nach einigen Versuchen ist das Vertrauen der Mädchen untereinander und zu sich selbst so gewachsen, dass sich immer mehr von ihnen zutrauten, die oberste Position zu besetzen, wie der Anne-Frank-Schulverbund in ihrer Pressemitteilung ausführt.

Obwohl die sommerlichen Temperaturen in der Sporthalle deutlich zu spüren waren, haben die Mädchen tapfer durchgehalten und nach einer wohlverdienten Trinkpause, ihre letzten Kraftreserven zusammengenommen, um auch verschiedene Sprungfolgen auszuprobieren.

Zum Abschluss des gemeinsamen Workshops haben alle Aktiven für ein Gruppenfoto posiert und konnten danach noch all ihre Fragen an die Sportler der Parrots stellen, schreibt der Anne-Frank-Schulverbund in seiner Pressemitteilung.