Anlässlich der Aktion „Stadtputzete“ haben die ersten und die dritten Klassen der Grundschule Engen an der Müllsammelaktion teilgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Dabei haben die Drittklässler mit ihren Patenkindern aus der ersten Klasse und Eltern in kleinen Gruppen mehrere Bereiche der Stadt Engen vom Müll befreit. Rund um das Schulgebäude, die Stadthalle, den Skatepark, den Viehmarktplatz, den alten und den neuen Stadtgarten, die Altstadt und einen Teil der Vögtleshalde haben die Kinder mit Mülltüten, Eimern, Greifzangen und Arbeitshandschuhen ganze Arbeit geleistet.

Trotz des strömenden Regens waren alle hoch motiviert: „Wir haben für die Umwelt und wegen den Tieren Müll gesammelt. Wenn die Leute den Müll in die Mülleimer werfen würden, wäre unsere Stadt viel sauberer“, sagte Amelie, Klasse 3c.

Nicht nur Zigarettenstummel, sondern auch viel Haushaltmüll, Plastiksäcke und Glas wurden weggeräumt. „Wir sind im Gebüsch herumgekrochen und haben alle zusammen ganz schön viel Müll gefunden! Für die ekligen Zigarettenstummel konnten wir zum Glück die Müllzangen benutzen. Am Ende hatten wir mindestens sieben Müllsacke voll“, so Florian, Klasse 3c. „Ich habe den großen Müllsack getragen, in den jeder aus meiner Gruppe den Müll reingeworfen hat. Am Ende war er so schwer, dass er sogar gerissen ist“, erzählte Paul, ebenfalls Klasse 3c.