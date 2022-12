Engen vor 1 Stunde

Schreck in der Abendstunde! Vergessene Kerze auf Adventsgesteck löst Wohnungsbrand aus

Eine 81-Jährige hatte im Sonnenbuck in Engen eine Kerze angezündet und war eingeschlafen. Plötzlich standen die Möbel in Brand. So geht es den Bewohnern der Wohnung.