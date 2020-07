Engen vor 42 Minuten

Schnelles Internet: Stadtwerke sollen Breitbandnetz betreiben

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Stadtwerke Engen in Zusammenarbeit mit der Teledata Friedrichshafen das neue Breitbandnetz in Bittelbrunn, Biesendorf, in den Gewerbegebieten „Grub“ und „Im Tal“ sowie an den Schulstandorten in Engen und Welschingen betreiben werden.