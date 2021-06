Die neue Engener Halle wird eine reine Sporthalle und soll deshalb eine schlichte Gestaltung im Innenraum bekommen. In der jüngsten Sitzung des Technischen- und Umweltauschusses präsentierte Stadtbaumeister Matthias Distler den Stadträten das Gestaltungskonzept anhand einiger Visualisierungen. Nach diesen dominieren in den Räumen Sichtbeton, Holz und die Farben Blau, Gelb, Orange-Rot und Grün.

Die Umkleideräume sollen jeweils eine farblich abgesetzte Wand erhalten. Das soll nicht nur ein gestalterisches Moment sein, sondern auch als Orientierungshilfe in den ansonsten gleich geschnittenen Räumen bieten. | Bild: Stadt Engen

Farbkonzept bringt Abwechslung und Orientierung

Distler betonte die schlicht gehaltene Raumkonzeption. „Es gibt keinen farbigen Boden in der Halle“, so der Stadtbaumeister. Durch die eingezeichneten Sportfelder auf dem Boden erhalte dieser ohnehin schon viel Farbe. Mut zur Farbe bekennen dagegen die Umkleideräume, in denen jeweils eine Wand in den genannten Farbtönen erstrahlen soll. Die farbigen Wände sollen neben dem gestalterischen Moment eine Orientierungshilfe für die Sportler sein. Aufgrund seiner dämmenden Eigenschaften soll im Umkleidebereich ein Linoleum-Boden verlegt werden. Die Farbtöne aus den Umkleiden sollen sich in der Halle an der Decke wiederfinden. Die wiederum soll für die Akustik und die Beleuchtung mit Platten abgehängt werden. Den Sportlern wird künftig eine Raumhöhe von sieben Metern zur Verfügung stehen. Zuschauer können dem Geschehen von einer kleinen Tribüne aus folgen.

Die farbigen Wände werden nicht gestrichen, sondern mit farbigen Platten, die als Trennwände dienen, gestaltet. Sie haben den Vorteil, dass sie, nicht gestrichen werden müssen und äußerst robust sind. | Bild: Stadt Engen

Kostensteigerungen machen Nachfinanzierung wahrscheinlicher

Die Gesamtkosten für die Halle sind mit rund 5,7 Millionen Euro veranschlagt. Fördermittel wurden in Höhe von 420.000 Euro zugesagt. In der aktuellen Gemeinderatssitzung stimmten die Räte der Vergabe von sieben verschiedenen Arbeiten an der Halle zu, die einen Gesamtwert von rund 940.000 Euro haben. „Wir merken deutlich, dass die Preise gestiegen sind“, gab Matthias Distler zu verstehen. Insgesamt übersteigen die aktuellen Vergaben die Kostenplanung um rund 312.000 Euro. Trotz einiger Minderkosten „liegen wir jetzt bei der kalkulierten Gesamtsumme“, gab Distler zu verstehen. Das hohe Preisniveau werde wohl anhalten, so seine Prognose. Er rechnet damit, dass es unter Umständen eine Nachfinanzierung von rund 200.000 Euro für die Halle brauche. Neben steigenden Kosten kommen Lieferengpässe bei den Baumaterialien. Die Zimmerleute können wohl erst in zwei bis drei Wochen mit dem Dachbau beginnen, da sie bislang noch kein Material haben.