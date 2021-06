Die Sanierung an der Grundschule Welschingen wird teurer als ursprünglich geplant. Die Kostensteigerung von den geplanten gut 1,7 auf rund 2,2 Millionen Euro war bereits im März im Gemeinderat thematisiert worden. Stadtbaumeister Matthias Distler hatte jüngst mit zusätzlichen Kosten für eine neue Dachkonstruktion gerechnet, die durch die anzunehmenden Lasten hätte von Nöten sein können. Hinzu komme die „Kostenexplosion der Baustoffe“, so Distler, die in der bisherigen Berechnung nicht enthalten seien. Aus diesem Grund brachte der Stadtbaumeister im Ausschuss für Technik und Umwelt noch einmal eine etwas abgespecktere Sanierungsvariante zur Diskussion. Sie würde auf die geschlossene Pausenhalle verzichten und so 190.000 Euro einsparen.

Räte wollen an teurerer Variante festhalten

Die neue Dachkonstruktion braucht es glücklicherweise nicht, wie Matthias Distler ganz aktuell berichten konnte. Laut Statiker reiche es aus, die vorhandene Konstruktion zu verstärken. Und auch von den Räten gab es Rückenwind dafür, die geplante, umfassendere Variante weiter zu verfolgen. UWV-Rat Peter Kamenzin machte sich für eine PV-Anlage auf dem Schuldach stark und für die geplante Verglasung der Fassade. Diese sei ausbaufähig, so Kamenzin, so dass der Raum theoretisch auch für eine Erweiterung der Schulräume genutzt werden könne. Fraktionskollege Bernd Keller stimmte ihm zu. Für die Glasfassade spricht für ihn insbesondere, dass sich hier der Brandschutz integrieren lässt.