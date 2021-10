von Helene Kerle singen.redaktion@suedkurier.de

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres wird an der Jahnstraße gebaut, denn Engen braucht dringend eine neue Sporthalle. Mittlerweile steht auf der ehemaligen Rasenfläche vor der alten Stadthalle ein stattlicher Rohbau. Und langsam lässt sich erkennen, wie die neue Engener Sportstätte aussehen wird.

Mit einem traditionellen Richtfest feierten Vertreter der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und der beteiligten Handwerksbetriebe nun die Fertigstellung des Rohbaus.

Hier bekommen Engens Sportler mehr Platz als bisher: Blick in den Innenraum der entstehenden Halle. Am Ende des Frühjahrs 2022 soll sie fertig sein. | Bild: Kerle, Helene

Wie groß die neue Sporthalle wird, ist von außen schwierig einzuschätzen. Beim Blick in den Rohbau wird dagegen deutlich, dass sich die Sportler in Engen auf eine Halle mit richtig viel Platz freuen dürfen. Das Bauvolumen der alten und der neuen Halle entsprächen sich in etwa, erklärte Bürgermeister Johannes Moser in seiner Ansprache beim Richtfest: „Aber in der neuen Halle gibt es keine Bühne und auch keine große Küche“, was deutlich mehr Platz für den Sport bringe, so Moser.

Er lobte Stadtbaumeister Matthias Distler und Architektin Sara Moshirian für deren „tollen Entwurf“ des Gebäudes. Die Halle werde eine wichtige Funktion für die Stadtentwicklung haben, denn Sporteinrichtungen seien besonders für Kinder und Jugendliche sehr wichtig, so Moser.

„Ein ganz wichtiger Termin“

Stadtbaumeister Matthias Distler, der schon vielen städtischen Gebäuden seine Handschrift verliehen hat, zeichnete das Richtfest als „ganz wichtigen Termin“ aus. Er sei eine Anerkennung für die Planer.Er betonte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit seiner jungen Kollegin Sara Moshirian. Diese wiederum lobte ihre Kollegen in der Stadtverwaltung für ausgesprochen gute Zusammenarbeit.

Der Engener Stadtbaumeister Matthias Distler | Bild: Kerle, Helene

In seiner Ansprache blickte Distler auf den Beginn der Rohbauarbeiten Ende 2020 und die Unterbrechung durch den harten Winter zurück. Er machte deutlich, wie schon im Rohbau Detailarbeit und gute Planung gefragt ist. So sei schon der Turngerätehersteller Benz während der Rohbauarbeiten vor Ort gewesen, um die Bodenhülsen für die Geräte in der Halle zu platzieren.

Eigentlich sei die Fertigstellung für Ostern 2022 geplant gewesen, so Distler. „Das dürfte eher nichts werden.“ Zu Verzögerungen komme es insbesondere im Bereich der Fassadenarbeiten. Hier gebe es schlicht Lieferschwierigkeiten für Materialien und die verzögerten wiederum die Arbeiten darauffolgender Gewerke.

Der Stadtbaumeister geht davon aus, dass die Fassade bis Ende des Jahres komplett geschlossen werden kann. Für das gesamte Projekt rechnet er mit einer Fertigstellung Ende des Frühjahrs 2022.