Künstler und Bands, wie Milow, Wincent Weiss, Stefanie Heizmann, Culcha Candela, Pietro Lombardi und andere Größen, treten in Aach von Anfang September bis zum Beginn des Oktobers auf. Insgesamt plant Scherzinger mit seinem Unternehmen Mega Event Park Aach 20 Veranstaltungen in verschiedenen Blöcken. 627 Strandkörbe bieten Platz für doppelt soviele Besucher.

Die Strandkörbe werden laut Scherzinger in sechs Inseln mit separaten Zugängen unterteilt, um die aktuellen Corona-Verordnungen samt Hygiene- und Schutzbestimmungen einhalten zu können. Getränke und kleinere Speisen können im Vorfeld online gebucht werden, sie kommen in Kühlboxen an die Strandkörbe.

„Unser Anspruch ist Unterhaltung der Extraklasse, dazu gehört auch das Konzert mit Gentleman“, erklärt Scherzinger. Die große Konzert-Bühne und die Strandkörbe bleiben während des gesamten Festivals stehen.

Das aktuelle Programm, Beginn jeweils 20 Uhr, Einlass 19 Uhr: 1.9. Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald, 5.9. Milow, 7.9. Wincent Weiss, 10.9. Daniel Wirtz „unplugged II“, 14.9. Pietro Lombardi, 15.9. Coverband: God Save the Queen, 20.9. Culcha Candela, 22.9. Gentleman, 1.10. Stefanie Heinzmann, 2.10. Willy Astor Comedy.

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen sind unter www.strandkorb-openair.de erhältlich.