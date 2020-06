von Holle Rauser

Erst in der vergangenen Woche hatte die Engener Hilfsorganisation „Pro Humanitate“ im SÜDKURIER um Spenden für Moldawien gebeten. Die dortige Bevölkerung leidet unter Hunger und Arbeitslosigkeit, die Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche, gesundheitliche und soziale Situation dramatisch verschlimmert.

Spontane Hilfe kam nun von den Zahnärzten der Praxis Dr. Schütz in Engen. Mit 6000 Euro unterstützen sie die Arbeit von Pro Humanitate-Initiator Dirk Hartig und Mitarbeiterin Marina Luchian.

Dirk Hartig zeigte sich gerührt und dankbar. Von der raschen Soforthilfe sollen Lebensmittelpakete für 1000 Familien zusammengestellt werden. „Suppenküchen würden sich zu Corona-Hotspots entwickeln“, so Hartig. Die Zahnärzte Stefan und Dubravka Schütz und ihre Mitarbeiter engagieren sich seit vielen Jahren, unter anderem, indem sie die in ihrer Praxis anfallenden Zahnersatzteile sammeln. „Wir bitten Patienten diesen zu spenden, lassen sie in einer Scheideanstalt auswerten, runden die Summe auf und unterstützen so mehrere Organisationen“, so Stefan Schütz.