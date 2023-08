Die Pläne für das Vereinszentrum in der Mühlenstraße 1 standen in Aach im Mittelpunkt der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien. In der Aussprache ging es vor allem um die Mehrkosten gegenüber der Planung von 2019. Denn inzwischen liegen die Kosten für das Bauwerk schon etwa 900.000 Euro über der ursprünglichen Annahme.

Zunächst stellte Markus Beseker vom beauftragten Ingenieursbüro Raff aus Gottmadingen die Freiraumplanung vor. So habe man wegen der unterschiedlichen Höhen im Bereich des Altbestandes und dem Neubau einige Probleme zu lösen gehabt. So zum Beispiel bei der Garagenzufahrt in den Neubau. In östlicher Richtung ist ein großer Platz vorgesehen. Zwischen dem neuen Gebäude und dem Stadthang könnte eine Ruhezone mit Bänken geschaffen werden. Das dortige Silo des Bauhofs soll entfernt werden. Die vorgestellte Planung bezieht auch noch in östlicher Richtung die Bauhoferweiterung und die Hackschnitzelanlage mit ein. Diese Freiraumplanung würde die Gemeinde 321.000 Euro kosten.

„Ich bin entsetzt über die Mehrkosten.“ Mit diesen Worten eröffnete Fritz Hengefeld die Aussprache. Auch Michael Graf störte sich an den Kosten und forderte Spar-Maßnahmen. Um etwas Druck aus der Diskussion zu nehmen, machte Bürgermeister Manfred Ossola darauf aufmerksam, dass auch die Mehrkosten zuschussfähig sind. Schließlich kam von Ingenieur Raff ein Vorschlag, nach dem laut seiner groben Einschätzung, etwa 40.000 Euro eingespart werden könnten. Um das zu erreichen, würden wahrscheinlich der Ruhebereich am Stadthang und die Flächen nach dem Bauhof wegfallen. Diesem Vorschlag konnte der Rat ohne Gegenstimmen zustimmen.

Das Ingenieurbüro Raff wird nun, damit die Zuschussanträge noch rechtzeitig gestellt werden können, eine Alternativplanung mit der Dokumentation der Einsparungen ausarbeiten. Da vor September keine Ratssitzung mehr stattfindet, will Bürgermeister Ossola das Gremium postalisch informieren und die Reaktionen abwarten.