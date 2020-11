Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Hochrhein Bodensee hat in ihrer jüngsten Sitzung das Ertenhag bei Welschingen als „Sicherungsgebiet“ im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe belassen. Grundsätzlich sind damit die raumordnerischen Voraussetzungen für einen Kiesabbau im Ertenhag geschaffen. Nachdem der Engener Gemeinderat in seiner Sitzung im Oktober diesem Schritt zugestimmt hat, meldet sich nun die Bürgerinitiative gegen Kiesabbau im Ertenhag mit einer Stellungnahme zu Wort. „Man ist in Welschingen wieder alarmiert“, geben darin Altstadträtin Irene Völlinger und Bernhard Katzer im Namen der Initiative zu verstehen. Die Initiative gründete sich nach deren Angaben bereits im Jahr 1991. Als Mitbegründerin der Initiative zeigt sich Irene Völlinger ivon der neuerlichen Entscheidung des Gemeinderates tief enttäuscht und möchte die Initiative nun wiederbeleben. „Wir müssen jetzt ein waches Auge darauf haben, was mit unserem Ertenhag passiert“, mahnt die ehemalige Stadträtin in der Stellungnahme.

„Gemeinderat stiehlt sich aus der Verantwortung“

Die Bürger befürchteten, so Völlinger und Katzer, dass durch den Abbau des Ertenhags nicht nur ein landschaftsprägendes Element und wichtiges Naherholungsgebiet im Landschaftsschutzgebiet Hegau unwiederbringlich zerstört werde, sondern dass damit auch der für Welschingen und die umliegenden Gemeinden ihrer Meinung nach unverzichtbare Westwindschutz entfalle. Mit dem Hinweis aus dem Gemeinderat, man wolle künftigen Generationen keine Optionen für die Zukunft nehmen, stehle sich der Gemeinderat aus der Verantwortung, so der Vorwurf der Bürgerinitiative.

Appell gegen Kiesabbau im Landschaftsschutzgebiet

Eigentlich schließe schon der Status Landschaftsschutzgebiet einen Abbau aus, so deren Auffassung. Sie verweisen auf das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB), das wiederum das Ertenhag-Kiesvorkommen in seiner Gänze nur durch einen kombinierten Trocken- und Nassabbau nutzbar sieht. „Der BUND sieht dadurch auch eine Bedrohung für das unmittelbar angrenzende Naturschutzgebiet Binninger Ried“, untermauert die Bürgerinitiative ihr Befürchtungen im Falle eines Kiesabbaus. In der Stellungnahme zitieren die beiden Welschinger zudem die Forstdirektion Freiburg, die bereits 2003 darauf hingewiesen habe, dass es „angesichts der Waldstrukturdefizite im Landkreis Konstanz und im Sinne einer flächenschonenden Ressourcenbewirtschaftung aus forstwirtschaftlicher Sicht nicht angebracht erscheine, den Bereich überhaupt zu erschließen“. In Zeiten, in denen der Klimawandel schon zahlreiche Waldbestände vernichtet, gelte diese Mahnung umso mehr.

„Ausverkauf der Heimat“

Neben den möglichen Folgen für die Umwelt, lautet der Vorwurf der Initiative, dass es beim Kiesvorkommen im Ertenhag weniger um einen regionalen Bedarf als vielmehr um rein wirtschaftliche Interessen gehe. Von anderen Kieswerken der Region sei bekannt, dass ein Großteil des gewonnenen Kieses in die Schweiz exportiert werde, wo der Preis des dort eigentlich reichlich vorhandenen Kieses aber wesentlich höher liege. „Kein auch noch so verlockendes „Sparkässle“ rechtfertigt es, dafür den Ausverkauf unserer Heimat in Erwägung zu ziehen“, so der Appell von Irene Völlinger und Bernhard Katzer im Namen der Bürgerinitiative.