Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Ausschusses für Verwaltung, Kultur und Soziales aktuell für die Erarbeitung einer Potentialanalyse des städtischen Haushalts aus. Was so sperrig klingt, meint die Durchsicht aller Posten im Haushalt auf Einsparmöglichkeiten, beziehungsweise mögliche Erhöhungen von Gebühren.

Ertragskraft ist auf Dauer zu niedrig

Hintergrund für diese sehr aufwendige Analyse ist die auf Dauer zu schwache Ertragskraft des Engener Haushalts. Sowohl Bürgermeister Johannes Moser, als auch der Sprecher der CDU, Jürgen Waldschütz, machten in ihren Haushaltsreden auf dieses Problem aufmerksam. Zu den Herausforderungen durch das neue Haushaltsrecht kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere in Form geringerer Steuereinnahmen, hinzu. Aus diesen Gründen müssten die Haushaltsstrukturen dringend überarbeitet werden, so die stellvertretende Kämmerin Caroline Wolf.

Der hohe Anspruch soll reduziert werden

„Die Stadt Engen weist für eine Stadt ihrer Größenordnung eine überdurchschnittliche Infrastruktur sowie hohe Standards in den öffentlichen Einrichtungen auf“, heißt es in der Beschlussvorlage. Ziel der Potentialanalyse solle der Verzicht auf entbehrliche Leistungen unter weitgehender Beibehaltung des Standards sein sowie die Reduzierung bei Pflichtaufgaben auf das gesetzlich Notwendige. „Grundsätzlich gilt es den Anspruch, der bei der Stadt Engen sehr hoch liegt, zu reduzieren und sich auf die tatsächlich notwendigen Aufgaben und Leistungen zu konzentrieren“, so Wolf in der Vorlage.

Analyse als Herausforderung für die gesamte Verwaltung

„Ist das bei der Personalsituation überhaupt zu machen?“, wollte UWV-Rat Heinrich Holl wissen. Kämmerin Katja Muscheler fällt derzeit aus familiären Gründen aus und die Erarbeitung der Analyse ist sehr aufwendig, da jedes einzelne Produkt im Haushalt unter die Lupe genommen werden soll. Gleichzeitig sollen die Zahlen anderer Kommunen als Referenz herangezogen werden. Caroline Wolf bestätigte den enormen Zeitaufwand für die Analyse. Sie machte aber ach deutlich, dass daran kaum ein Weg vorbeiführt: „Die Erträge und Kosten laufen stark auseinander.“ Mit der Analyse könne frühzeitig reagiert werden.

Analyse vor Bilanz

CDU-Rat Ingo Sterk zeigte sich der „ambitionierten“ Analyse gegenüber skeptisch und wollte stattdessen die noch ausstehende Eröffungsbilanz vorantreiben. Bürgermeister gab darauf zu verstehen, dass die Potentialanalyse Priorität habe, auch wenn die Bilanz wichtig sei.

Die Analyse soll Thema einer weiteren Sitzung des Ausschusses am 20. Juli sein.