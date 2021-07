Ein Polizeieinsatz im Engener Stadtpark hat am Nachmittag für Aufsehen gesorgt. Gerüchte, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte, wies das Führungs- und Lagezentrum (FLZ) des Polizeipräsidiums Konstanz allerdings zurück. Es habe gegen 16 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, heißt es von dort. Dabei sei eine Person verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, allerdings nur, um den Notarzt zum Einsatzort zu bringen. Die verletzte Person sei dann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es im FLZ. Die Kriminalpolizei ermittele, so das FLZ weiter. Eingehendere Informationen gab es von der Polizei mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht.

Am Abend des Montag, 19. Juli, sind die Spurensicherer im Engener Stadtpark bei der Arbeit. | Bild: Holle Rauser

In der vergangenen Woche hatten Ermittlungen der Polizei an der Autobahn bei Engen für Aufsehen gesorgt. Dort haben die Beamten einen leblosen Mann in seinem Auto vorgefunden, der den Leichnam einer getöteten Frau auf dem Rücksitz hatte. Dem Vorfall ist offenbar eine Beziehungstat vorausgegangen.