von Matthias Biehler, Stephan Freißmann und Alber Bittlingmaier

Noch ist alles dubios: Im Umfeld der Autobahn A81 bei der Abfahrt Engen hat die Polizei heute im großen Stil Spuren gesichert. Doch offizielle Informationen zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt, von dem gerüchteweise gesprochen wird, gibt es nicht. Polizeisprecher Jörg Kluge bestätigt auf Nachfrage des SÜDKURIER lediglich den Polizeieinsatz und sagt: „Morgen kommt eine gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.“ Mehr könne er im Moment aber nicht sagen. Unbestätigten Informationen zufolge steht ein Beziehungsstreit auf der Reichenau im Hintergrund, das in Engen sein Ende fand. Am Einsatz an der Autobahn war auch ein Rettungshubschrauber beteiligt.