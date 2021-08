Beim Abbiegen hat ein Unbekannter laut Polizei am Montagvormittag mit seinem Fahrzeug ein in der Brielmayerstraße parkendes Auto beschädigt.

Der Fahrer eines VW Golf habe – wie es im Polizeibericht heißt – seinen Wagen am Montag ordnungsgemäß zwischen 10 und 11 Uhr in der Brielmayerstraße abgestellt. In dieser Zeit blieb ein anderes, vermutlich weißes Fahrzeug an der linken Seite des Golfs hängen und hinterließ einen langen Kratzer, der vom Hinterrad bis zur Fahrertüre reicht.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Engen entgegen, Telefon (07733) 9409-0.