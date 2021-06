Am Freitagabend, den 11. Juni gegen 23.00 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife zwei hochmotorisierte Fahrzeuge auf der A 81, Autobahnkreuz Engen, die sich auf mehrere Kilometer in Fahrtrichtung Stuttgart ein verbotenes Autorennen lieferten. Die 21- und 26-jährigen BMW-Fahrer konnten schließlich an dem Rasthof angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten beschlagnahmten vor Ort beide Fahrzeuge und erhoben die erforderlichen Daten für die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Zeugen, die eventuell durch das Fahrverhalten der beiden jungen Fahrzeugführer gefährdet wurden, sollten sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 in Verbindung setzen.