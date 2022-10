Engen vor 1 Stunde

Polizei stellt fünf Pistolen aus dem ersten Weltkrieg in Engener Haus sicher

Beim Entrümpeln eines Wohnhauses in der Sammlungsgasse sind am Wochenende fünf Schusswaffen und Munition aufgefunden worden. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.