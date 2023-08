Bei einem Unfall am Montagnachmittag, 31. Juli, hat sich ein Motorradfahrer auf der Singener Straße in Aach schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-jähriger Autofahrer auf der Singener Straße/L 189 von Aach in Richtung Volkertshausen unterwegs.

An der Einmündung zur Straße „Im Hirtenstall“ bog der Mann nach links ab und stieß dabei frontal trotz Vollbremsung mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der junge Motorradfahrer prallte gegen die Motorhaube des Autos und schleuderte anschließend darüber hinweg auf die Fahrbahn, informiert die Polizei weiter. Das Motorrad verkeilte sich durch den Aufprall in der Front des Autos.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten 17-Jährigen. An dem Zweirad entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, den Schaden am VW schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Die Feuerwehr Aach unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann.