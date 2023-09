Engen vor 1 Stunde

Plötzlich der Strom weg: Warum in großen Teilen Engens am Vormittag nichts mehr ging

Gegen 11 Uhr gehen in vielen Teilen von Engen die sinnbildlichen Lichter aus. Was dahinter steckt, erklärt Thomas Freund, technischer Leiter der Engener Stadtwerke. An manchen Stellen muss ein Aggregat helfen.