Da hat die Feuerwehr Schlimmeres verhindert: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist auf der Ostlandstraße in Engen ein Holzschopf in Brand geraten. Gegen Mitternacht sei der Alarm eingegangen, sagt Benjamin Bach, Abteilungskommandant der Engener Feuerwehr. Laut einer Mitteilung der Polizei hat ein Anwohner den brennenden Schopf bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Ein Rollladen ist dabei geschmolzen

Durch einen schnellen Löschangriff hätten die Wehrmänner ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern können, so die Polizei weiter. Durch die starke Hitze sei jedoch ein Rollladen an dem nebenstehenden Gebäude geschmolzen, zudem wurde eine Hecke durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei bislang ebenso unbekannt wie die Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.

Die Feuerwehr sei mit 28 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz gewesen, erklärt Benjamin Bach. Nach seiner Einschätzung sei es ein kleiner Einsatz gewesen. Wenn man nichts unternommen hätte, hätte das Feuer aber auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen können.