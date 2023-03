Am Dienstagmorgen fiel in Teilen von Engen für gut eine halbe Stunde der Strom aus. Betroffen gewesen sei, so Stadtwerke-Chef Peter Sartena, etwa das halbe Stadtgebiet. Der Grund für den Ausfall war schnell gefunden. Wie Sartena auf SÜDKURIER-Nachfrage erläutert, verlegt die Telekom derzeit Leitungen im Bereich der Vögtleshalde. Bei Baggerarbeiten sei ein leistungsstarkes Stromkabel beschädigt worden, dadurch sei der Strom kurz vor neun Uhr ausgefallen.

Engen Keine weißen Flecken mehr auf der Karte: Engens Dörfer haben nun schnelles Internet Das könnte Sie auch interessieren

Eine Meldung auf der Stadtwerke-Internetseite ging von einer Behebung des Problems bis 10.50 Uhr aus. Tatsächlich ging es aber deutlich schneller und gegen 9.30 Uhr gingen Lichter und vieles mehr wieder an.