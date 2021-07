von Helmut Groß

Keine Konzerte – kein Auftritt, ob Gesang, Musik, Sport: Ja, in allen Bereichen war dies wegen den Corona-Verordnungen verboten. Jetzt im Sommer gibt es nun doch viele Lockerungen, so hat sich die Stadtkapelle Engen mit ihrer Vorsitzenden Susanne Post bemüht, ein Picknickkonzert im Stadtgarten Engen abzuhalten. Mit der Stadtverwaltung wurde im Vorfeld abgeklärt, was dabei zu beachten ist.

Die Stadtkapelle hat 60 Musiker, beim Auftritt mit rund 300 Zuhörern waren es 52! Die Besucher hatten sich im Stadtgarten verteilt, eigene Stühle oder Decken wurden mitgebracht. Viele suchten sich einen gemütlichen Platz im Schatten der Bäume. Bei sehr schönen Musikstücken wurde das mitgebrachte Essen oder die Getränke genossen.

Die Proben mussten im Freien stattfinden

Eröffnet wurde mit „Wir grüßen mit Musik“, es folgten viele bekannte Stücke, wie „Die Fischerin vom Bodensee“, „ABBA Gold“ oder, was nicht fehlen darf: „Auf der Vogelwies“. Die Stadtkapelle hat um 20 Uhr das Konzert beendet. Die Gäste waren dankbar, endlich wieder einmal Musik „Live“ zu erleben, sie dankten es mit lang anhaltendem Beifall.

Seit Mitte Oktober 2020 konnte die Stadtkapelle keine Proben mehr abhalten, so fand der letzte Auftritte an der Fasnet 2020 statt. Die erste Probe nach dem Lockdown konnte am 11. Juni abgehalten werden. Insgesamt waren es nun fünf Proben für das Picknickkonzert. Diese mussten im Freien stattfinden. Das Firmengelände der Firmen Scheller/Kerschbaumer im Industriegebiet in Engen durfte die Stadtkapelle als Open Air dafür nutzen.

Auch Aktivitäten während des Lockdowns

Auf dem Parkplatz der Raststätte hält die Katholische Kirche einen Gottesdienst als „Lenkpause“ ab. Pfarrer/Dekan Herr Zimmermann hatte bei der Ersten Vorsitzenden der Stadtkapelle Engen, Susanne Post, angefragt, ob sie diese Aktion musikalisch umrahmen würde. Spontan sagte sie zu, da alle Musiker endlich wieder einmal bei einem Auftritt musikzieren wollten. Es waren bis zu diesem Termin nur drei Proben möglich. Die Lkw-Fahrer freuten sich und waren dankbar über das fast zweistündige Konzert...

Die Stadtkapelle Engen hat in der langen Corona-Durststrecke keine Musiker verloren. Es war nicht so, erläutert die Erste Vorsitzende Susanne Post, „dass wir nicht nichts gemacht haben während des Lockdowns, sondern Aktivitäten angeboten hatten, so wurden in der Adventszeit für jeden Adventssonntag Videos mit jeweils zwei Adventsliedern aufgenommen und immer am Adventssonntag um 17 Uhr bei Instagram und Facebook veröffentlicht. Am Heiligen Abend kamen dann ganz frisch aufgenommene Weihnachtslieder hinzu.“

Workshops für die Jugendkapelle

Nachdem keine Fasnet stattfinden konnte, haben sich die Musiker entschlossen, Videos mit dem Narrenmarsch aufzunehmen, um diese am Fastnachtssonntag zu veröffentlichen. Die Aufnahmen erfolgten nach Corona-Auflagen, daher hat immer nur ein Haushalt zusammengespielt. Alle einzelnen Videos wurden dann zu einem Gesamtfilm zusammengeschnitten.

Von März bis Juni haben sich die Dirigenten Joachim Mager für die Stadtkapelle und Heiko Post für die Jugendkapelle immer einmal in der Woche in Workshops mit den unterschiedlichsten Themen vorbereitet, damit konnte anstatt der Proben an den Freitagen jeder Musiker im Internet teilnehmen. Damit wurde erreicht, dass die Mitglieder eine Aufgabe hatten.

Music Kids erhalten nach der Sommerpause Verstärkung

„Die jetzt stattgefundenen Proben waren so gut besucht wie schon lange nicht mehr. Die Workshops waren sehr gut angenommen, können aber natürlich den zwischenmenschlichen Kontakt und den Spaß und die Freude beim gemeinsamen Musizieren nicht ersetzen“, so die Erste Vorsitzende Susanne Post.

Die Jugendkapelle konnte Nachwuchs verzeichnen, da aus dem Orchester Music Kids sieben Kinder übernommen werden konnten, jetzt sind es circa 40 Musiker. Die Music Kids erhalten nach der Sommerpause Verstärkung. Alle hoffen, dass nach den Sommerferien das Probelokal wieder genutzt werden darf.