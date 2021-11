von SK

Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Demnach geriet ein in der Straße „Im Briele“ abgestellter Geländewagen in Brand. Das Feuer griff auf das ganze Auto über und zerstörte es völlig. Die Strahlungshitze des Feuers beschädigte auch das Gebäude, neben dem das Auto stand. Über zwei Stockwerke wurde die Fassade ebenso wie die Eingangstüre in Mitleidenschaft gezogen.

Das schnelle Eingreifen der Engener Feuerwehr konnte einen weitaus größeren Schaden an dem Gebäude verhindern, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Die Höhe des Schadens beziffern die Beamten mit etwa 80.000 Euro. Zur Ursache des Brandes könne man derzeit noch keine Angaben machen, heißt es in der Mitteilung. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.