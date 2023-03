Es begann als coronakonforme Möglichkeit, die Ostergeschichte zu erzählen. Jetzt kommt er wieder. Der Ostergarten, den die Seelsorgeeinheiten Oberer Hegau und Tengen aufbauen, dieses Jahr gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden Engen und Tengen. „So viele Frauen und Männer haben sich wieder zur Mithilfe bereiterklärt. Dafür kann ich einfach nur danke sagen“, schildert die katholische Gemeindereferentin Judith Müller. Im letzten Jahr habe man mit dem Projekt einen ersten Versuch gemacht. Damals hätten vor allem Kommunionkinder, Familien und kirchliche Gruppen teilgenommen. Die wenigen öffentlichen Führungen, die es gab, seien ganz schnell ausgebucht gewesen. In diesem Jahr sollen noch viel mehr Menschen die Gelegenheit bekommen, daran teilzunehmen – und etwa den Hahn hinterm Pfarrhaus krähen hören oder die Düfte am orientalischen Kräuterstand im Pfarrheim riechen.

Vor allem aus praktischen Gründen habe man sich dafür entschieden, das Projekt in Tengen aufzubauen: So gibt es unter dem Chor der katholischen Kirche einen offenen Raum, der sogenannte „Ölberg“. Da dieser auch in der Passionsgeschichte vorkommt, wurde er in den Ostergarten aufgenommen. „In Tengen konnte man auch auf verschiedene Requisiten von Jürgen Zimmermanns Passionsspielen zurückgreifen“, so Müller. Wer mit Judith Müller über den Ostergarten spricht, spürt ihre tiefe Ehrfurcht vor dem Gott des Friedens, um den es in der Passionsgeschichte geht. Im letzten Jahr stand die Generalprobe des Tengener Ostergartens unter dem Schatten des Krieges, der damals gerade über die Ukraine hereingebrochen ist. Die Christen wollen mit ihrem Ostergarten ein Zeichen gegen Krieg und Hass setzen.

Der Ostergarten findet von Sonntag, 12. März, bis Mittwoch, 5. April, rund um die St. Laurentius-Kirche, das Pfarrhaus und das Pfarrheim Tengen statt. Nahezu täglich gibt es Führungen für Gruppen und Einzelpersonen. Infos und Anmeldung unter www.kath-oberer-hegau.de