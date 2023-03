Nach drei Jahren Pause findet diesen Sonntag, 26. März, von 11 bis 18 Uhr der Engener Ostermarkt wieder statt. Mit von der Partie sind auch die Engener Händler und öffnen ihre Geschäfte von 12 bis 17 Uhr für den Ostereinkaufsbummel. Besucher können sich auf ein vielseitiges Angebot, ein großes Kinderprogramm und natürlich wieder auf eine österlich geschmückte Altstadt freuen.

Rund 155 Teilnehmer sind in diesem Jahr beim Ostermarkt dabei, weiß Organisatorin Sabrina Küchler vom Engener Bürgerbüro. Seit Wochen ist sie intensiv mit den Vorbereitungen für den Markt beschäftigt, den es so nur in Engen gibt. Mit dabei sind über 90 Kunsthandwerker aus der nahen Region und ganz Süddeutschland. Von der Besteckkünstlerin, über Naturkränze, Seifen, Schönem aus Stoff bis zu Deko und Praktisches aus Holz gibt es jede Menge an den Ständen zu entdecken. 26 Altstadthändler sind ebenfalls im Boot, teils mit eigenen Ständen oder geöffneten Läden. Auch drei Fahrzeugaussteller zeigen, was sie haben. Ganz neu dabei ist beispielsweise das Oldtimer- und Fahrzeugmuseum Engen. Hier gibt es definitiv was zu gucken.

Hungrig und durstig braucht beim Ostermarkt auch niemand sein. Es ist eher die Qual der Wahl, denn es wird 13 Bewirtungsstände geben, die von der Waffel über die Dünnele und den Hotdog bis zum selbstgebackenen Kuchen alles anbieten. An acht Lebensmittelständen kann Feines für Zuhause eingekauft werden. Zum Beispiel Käse, Wurst, Eierlikör oder Süßigkeiten. Mit von der Partie sind außerdem 13 soziale Einrichtungen aus Engen, die den Markt auf vielseitige Weise bereichern. Eine Besonderheit des Ostermarkts ist aber nicht nur sein einzigartiges Flair in den historischen Gassen, sondern auch das einmalig große und schöne Programm für Kinder (siehe Kasten).

