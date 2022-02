von Uta Krauß

Frohes Lachen und lang anhaltender Applaus: Das erscholl kürzlich in der kleinen Auferstehungskirche in Engen. Verantwortlich dafür war der Film „Our Hospitality“ von Buster Keaton aus den 1920er-Jahren. Ein Meisterwerk der Unterhaltung zu Stummfilmzeiten, das in dieser Aufführung allerdings nicht stumm blieb.

Eine ganz besondere Kunstform

Die dramatische Handlung und die komödiantische Stärke dieses Klassikers wurden von Organist Michael Vetter aus Bautzen musikalisch untermalt. Seine professionelle Leidenschaft, das Improvisations-Spiel auf der Orgel, war der Höhepunkt dieser Veranstaltung.

Kennengelernt hat er diese Symbiose von Orgel-Klängen zu historischen Stummfilmen im Jahr 2000 bei einem Freund in Italien. Seither ist der vielseitige Kirchenmusikdirektor begeisterter Anhänger dieser Kunstform. Und auch die beiden Aufführungen von Film und Musik in der Kirche fanden ihre Zuschauer. Beinahe 90 Menschen war da. Damit war die Kirche unter den geltenden Corona-Hygienevorschriften sehr gut besucht.

Musik verstärkt Emotionen des Visuellen

In seiner Begrüßungsrede sprach Musiker Michael Vetter davon, wie beeindruckend es sei, im Vergleich zu heute, wie damals mit primitiven Mitteln großes Kino inszeniert wurde. Für ihn sprudelt der Film nur so vor musikalischen Stimmen, die er dann mit der Orgel ins Hörbare überträgt. Seine Interpretation an der Klaviatur passte perfekt auf die filmischen Szenen.

Die von Michael Vetter beherrschte hohe Kunst der Improvisation war für die vielen Besucher deutlich hör- und spürbar. Die Emotionen des Visuellen wurden dadurch verstärkt und in der abgedunkelten Kirche bildete sich eine Atmosphäre, wie sie in Zeiten der Corona-Pandemie besonders vermisst wird – es entstand ein Gefühl von Leichtigkeit innerhalb der Gemeinschaft.

Engen-Bargen Unter dem Hut der Katzenbach-Hexen stecken Jung und Alt Das könnte Sie auch interessieren

Die weite Anreise aus Sachsen hat sich auch für Organist Michael Vetter gelohnt, denn das evangelische Kirchenhaus wurde durch dieses Ereignis, organisiert vom Förderkreis für Kirchenmusik an der Auferstehungskirche Engen, mit positiven Emotionen gefüllt und sorgte für beschwingte Seelen.