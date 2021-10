Axel Pecher, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Engen, verlässt zum Jahresende die Stadtverwaltung. Er wechselt in den Schwarzwald-Baar-Kreis und übernimmt dort die Stabstelle Breitband, gibt Pecher auf SÜDKURIER-Nachfrage zu verstehen. Axel Pecher arbeitet seit über 25 Jahren in der Stadt Engen. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt gewesen, um noch mal eine berufliche Veränderung zu wagen, erklärt er. Schon als Ordnungsamtsleiter in Engen habe er sich viele Jahre lang mit dem Thema Breitband beschäftigt. Deshalb habe ihm die neu geschaffene Stelle im Schwarzwald sehr zugesagt.

„Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen“, gibt Axel Pecher zu. Er habe seinen Job in Engen immer mit vollem Einsatz gemacht und das habe ihm viel Freude gebracht. Genauso lobend spricht er über das vertrauensvolle Verhältnis zu seinen Kollegen und auch zu den Engener Bürgern. Gleichzeitig gibt Pecher aber auch zu verstehen, dass die Aufgaben im Ordnungsamt extrem vielseitig seien und er jetzt auch gerne beruflich etwas anderes machen möchte. Die Stadt Engen sucht nun einen Nachfolger für Axel Pecher. Die Stelle des Ordnungsamtsleiters ist bereits öffentlich ausgeschrieben.