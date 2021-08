Neben einer Versteigerung von Oldtimer-Fahrzeugen und einer Motorrad-Sonderausstellung im September ist auch die Dachsanierung und der Kellerausbau als zusätzlicher Ausstellungsraum geplant. „Auf uns kommt viel Arbeit zu“, sagte der Vorsitzende Klaus de Monte bei der Hauptversammlung und forderte die Mitglieder dazu auf, sich einzubringen. Der Verein wurde 2003 gegründet und zählt zurzeit 93 aktive und passive Mitglieder.

Ein Lob richtete Klaus de Monte an Museumsleiter Gerold Bucher, der nach der aktuellen Honda-Motorradausstellung die nächste schon geplant hat. Ab dem 19. September werden im Oldtimermuseum in einer Sonderausstellung exklusive Motorräder des italienischen Herstellers Bimota gezeigt. Ein Besitzer hätte allein 15 bis 20 Bimota-Motorräder zur Verfügung gestellt. „Da gibt es was zu tun“, sagte Gerold Bucher.

„Es braucht Leute, die mit anpacken“

Durch Corona waren 2020 zwei Messen weggefallen. „Zurück von der Retro Classics im Februar in Stuttgart kamen die Absagen für die Süma in Schwenningen und die Motorworld Classics in Friedrichshafen“, berichtete Messeleiter Rolf Schairer. Das Geld der eingesparten Messekosten könne für die Dachsanierung eingesetzt werden. „Und dafür braucht es Leute, die mit anpacken“, sagte Rolf Schairer. Eine positive Bilanz zog Kassier Martin Betsche: trotz Corona sei die Wandsanierung im Keller gestemmt worden und mit einem kleinen Gewinn stehe der Verein solide da.

An einer Versteigerung von Oldtimer-Fahrzeugen, Ersatzteilen und Literatur für Kraftfahrzeuge und Motorräder können sich nach Anmeldung auch Nichtmitglieder beteiligen. Die Veranstaltung findet am 12. September von 9.30 bis 17 Uhr im Oldtimermuseum in Engen statt. Besichtigung ist ab 10 Uhr, versteigert wird ab 14 Uhr. Auch in der Schraubergruppe des Engener Vereins ist jeder willkommen, der seinen Oldtimer restaurieren möchte.