Engen vor 1 Stunde

Österliches Engen lässt Herzen höher schlagen

Als einen kleinen Ersatz für den ihnen entgangenen Ostermarkt bewerteten viele Besucher ihren Osterspaziergang am Sonntag in der festlich dekorierten Altstadt von Engen. Der strahlende Sonnenschein und das österliche Frühlingswetter lockten viele Besucher in die von Bauhof-Mitarbeitern liebevoll geschmückte Gassen in der historischen Altstadt.