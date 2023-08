Positive Nachwirkungen hatte für die freiwillige Feuerwehr Aach nun ihre Nachbarschaftshilfe, die sie beim Starkregen im vergangenen Jahr in der Nachbargemeinde Mühlhausen-Ehingen geleistet hatte. Die Wehr erhielt vom Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) eine Spende in Höhe von 10.000 Euro. Dieses Geld trägt dazu bei, dass ein Rollcontainer, ausgestattet mit Notstromaggregat und Pumpe, angeschafft werden kann. Einen solchen Container hätte die Aacher Wehr beim Hochwasser in Mühlhausen-Ehingen dringend gebrauchen können.

Zur Spendenübergabe hatten sich Kommandant Uwe Machui und seine Vorstandschaft sehr viel Mühe gegeben und den Platz vor dem Feuerwehrhaus entsprechend ausgestattet. Bürgermeister Manfred Ossola erinnerte in seiner Rede zunächst an die Vorgeschichte dieser Spende.

Demnach habe sich beim Unwettereinsatz im benachbarten Mühlhausen-Ehingen gezeigt, dass ein solcher Rollcontainer für die Aacher Feuerwehr sehr hilfreich wäre. Da sei ihm eingefallen, dass der BGV einen Notfallfonds für solche Wünsche hat. Also schickte der Bürgermeister einen „Bettelbrief“ nach Karlsruhe und hatte damit Erfolg, denn es wurde ihm eine Spende von 10.000 Euro zugesagt.

Der Vorstandsvorsitzende des BGV, Professor Edgar Bohn, war zur Spendenübergabe extra von Karlsruhe angereist. In seiner Ansprache ging er auf die Arbeit der Feuerwehren ein. Er lobte das Engagement dieser Männer und Frauen, die einen Teil ihrer Freizeit der Allgemeinheit zur Verfügung stellten. „Es ist ein großes Glück, dass es in Baden solche engagierten und gut ausgebildeten Rettungsexperten gibt“, so das Lob von Edgar Bohn. Bei der Scheckübergabe betonte er noch einmal, dass das Geld aus dem 600.000 Euro umfassenden Fonds des BGV einer guten Verwendung zugeführt werde.

Im Namen der gesamten Aacher Feuerwehr bedankte sich anschließend noch Kommandant Uwe Machui für die großzügige Spende zur Anschaffung eines Rollcontainers.