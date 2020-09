Wer noch bei der SÜDKURIER-Diskussion mit Johannes Moser, Engener Bürgermeister und einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, teilnehmen will, kann kurzfristig auch ohne Anmeldung kommen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 15. September, um 19 Uhr im Hotel-Seminarraum der Rastanlage Hegau-West statt. Wichtig: Die Kontaktdaten müssen auf einer Gästeliste eingetragen werden. Das Gespräch zwischen Bürgermeister Johannes Moser und SÜDKURIER-Redakteur Albert Bittlingmaier sowie Engener Vertretern und dem Publikum übertragen wir auch unter http://www.sk.de/10610987 in bewegten Bildern als Livestream.