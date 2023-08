Engen vor 1 Stunde

„Wie Weihnachten mitten im Sommer“: Neubau fürs Gemeindezentrum nimmt Gestalt an

Endlich wächst, was schon lange geplant ist: Neben Engens evangelischer Kirche hat nach dem Abriss des alten Gemeindezentrums jetzt der Neubau begonnen. Was geplant und warum die Freude so groß ist.