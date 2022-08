Die Kreisstraße zwischen dem Engener Stadtteil Welschingen und dem Hilzinger Teilort Binningen gilt als höchst gefährlich: für motorisierte Verkehrsteilnehmer, mehr noch aber für Radfahrer. Dies belegen auch schwere Unfälle in der Vergangenheit. Es gibt auf der Strecke unübersichtliche Stellen und tückische Kurven. Nun soll ein neuer Radweg für mehr Sicherheit sorgen. Die Maßnahme müsste eigentlich der Landkreis Konstanz übernehmen – wie in anderen Fällen, wenn ein Radweg direkt neben einer Kreisstraße verläuft. Dies ist aber in Teilen an der Kreisstraße zwischen Welschingen und Binningen nicht möglich.

Auf der Kreisstraße zwischen Welschingen und Binningen gibt es unübersichtliche und gefährliche Kurven. | Bild: Albert Bittlingmaier

„Ein straßenbegleitender Radweg wird vermutlich vom Landkreis nicht realisiert werden, da direkt an die Kreisstraße das Naturschutzgebiet Binninger Ried angrenzt und der Untergrund sehr moorig ist“, erklärt der Engener Stadtbaumeister Matthias Distler in einer öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses des Engener Gemeinderats. Es sei überlegt worden, eine alternative Route auf bestehenden kommunalen Wegen entlang des Ertenhag als Radweg auszuweisen.

„Eine weitere Lücke im Radwege-Netz könnte geschlossen werden. Und die Sicherheit der Radler wäre durch den neuen Radweg immens verbessert.“Holger Mayer, Hilzinger Bürgermeister | Bild: Matthias Güntert

Der Weg verlaufe großenteils auf Welschinger Gemarkung, in geringem Umfang sei auch die Gemeinde Hilzingen berührt. Die Trasse münde nach dem Ertenhag in die ausgewiesene Radstrecke Weiterdingen – Binningen. Es bestehe meist Blickkontakt zur Straße. Die Route weise nur eine geringe Steigung auf. Aufgrund dessen werde eine gute Akzeptanz erwartet, so die Einschätzung Distlers. Die Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde habe ergeben, dass Störungen des angrenzenden Naturschutzgebiets vermieden werden sollen. Demzufolge dürfe der Weg auch nicht asphaltiert werden. Entlang des Naturschutzgebiets soll er möglichst in der jetzigen Form belassen werden.

Der Weg sei dort in einem relativ guten Zustand und weise einen tragfähigen Unterbau für wassergebundene Wege auf, zeigt der Stadtbaumeister aus der Vorlage der Verwaltung auf. Hier könnte viel bewirkt werden, indem man mulche, das Bankett abfräse und etwas Schotter nachlege. Die andere Hälfte des rund 1,5 Kilometer langen Wegs sei in einem sehr schlechten Zustand. „Hier ist ein Komplettausbau eines wassergebundenen Wegs erforderlich, der voraussichtlich Kosten von rund 65.000 Euro verursachen würde, inklusive Vermessung und Baumrückschnitt“, machte Distler die Rechnung auf. Eine Landesförderung wäre möglich, wenn vonseiten des Naturschutzes eine Asphaltierung nicht machbar sei.

Der Technische Ausschuss stimmte einhellig der Radwegführung entlang des Ertenhags zu, ebenso wie dies mit der Gemeinde Hilzingen abzustimmen. Die Umsetzung des Radweges soll für 2023 eingeplant werden.

Die Engener Pläne stoßen in Hilzingen auf eine positive Resonanz. „Der Technische Ausschuss unseres Gemeinderates wird in Kürze über den geplanten neuen Radweg beraten. Ich denke aber, er wird ihn befürworten. Es gibt viele Leute aus Binningen und Umgebung, die immer wieder auf die großen Gefahren hinweisen, die auf der Kreisstraße für Radler herrschen“, erklärt Hilzingens Bürgermeister Holger Mayer. Eine weitere Radwege-Lücke könnte geschlossen werden. Genauso zwischen Weiterdingen und Welschingen, wo direkt neben der Landesstraße das Regierungspräsidium Freiburg schon Planung und Verfahren für einen neuen Radweg in Gang gesetzt hat.

Radweg wird zu interkommunalem Projekt

Er freue sich, dass der geplante Radweg von Welschingen nach Binningen ein weiteres gutes Beispiel für ein interkommunales Projekt darstelle, betont Mayer. „Nach einem positiven Beschluss des Ausschusses werden wir uns zeitnah mit Engener Vertretern im Gespräch austauschen“, verrät er. Holger Mayer hat seine Wurzeln in Engen. Er ist im Engener Stadtteil Biesendorf aufgewachsen.