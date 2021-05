Ab dem 15. Juni leitet Jochen Hock die Geschicke des Engener Hauptamts. Der 27-Jährige tritt die Nachfolge von Patrick Stärk an, der im Juni sein Amt als Bürgermeister in der Nachbargemeinde Mühlhausen-Ehingen antritt. „Es tut auch gut, wenn ein neuer Impuls kommt“, so Stärk bei seiner Verabschiedung zu seinem Nachfolger. Ein kompletter Neuling ist Jochen Hock in Engen aber nicht.

Hock ist als erfolgreicher Sportler in Engen bekannt

Aufgewachsen ist Hock im Tengener Ortsteil Büßlingen und machte sich bereits als erfolgreicher Leichtathlet beim TV Engen mit mehreren Auszeichnungen einen Namen in der Hegaustadt. Einige seiner neuen Kollegen kennt Jochen Hock ebenfalls schon. Denn bevor er sein Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst in Kehl begann, absolvierte er im Engener Rathaus seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Hock setzte sich unter 18 Bewerbern und Bewerberinnen für das verantwortungsvolle Amt durch. „Wir haben mit Herrn Hock einen guten Mitarbeiter gewinnen können“, so die klare Überzeugung von Bürgermeister Johannes Moser im Pressegespräch.

Das Hauptamt ist ein sehr weites Feld

Das Amt selbst bringt vielfältige Aufgaben mit sich. Dazu zählenden neben den allgemeinen Verwaltungsaufgaben, Rechts- und Versicherungsfragen und auch die Öffentlichkeitsarbeit. Der Hauptamtsleiter leitet außerdem die Geschäftsstelle des Gemeinderates und des Jugendgemeinderates und übernimmt Sonderaufgaben für den Bürgermeister. Hinzukommen die Leitung von Personal sowie der Fachbereich Jugend, Familie und Soziales mit Kindergärten und Schulen. Zum Hauptamt zählt außerdem der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit Standesamt, Friedhöfe, Bürgerservice, Wahlen, Vereinswesens, Kulturpflege, Tourismus sowie Integration.

Digitalisierung wird zentrales Thema sein

In den vergangenen zwei Jahren hat Jochen Hock in der zentralen Verwaltung in Singen gearbeitet. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Stelle bekommen habe. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und bin gespannt, was alles auf mich zukommt“, so der 27-Jährige, der seit einiger Zeit in Welschingen wohnt. Neben dem Thema Umwelt wird die Digitalisierung eines der wichtigsten Themen für den neuen Engener Hauptamtsleiter werden. Bis zum Dienstbeginn Mitte Juni wird Axel Pecher als stelltvertretender Hauptamtsleiter die Aufgaben übernehmen.