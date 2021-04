Gebaut wird derzeit in Engen an allen Ecken und Enden. Gerade sind besonders Mehrfamilienhäuser im Bau. Bei der derzeit größten Baustelle handelt es sich aber nicht um einen Wohnungsbau, sondern um die Errichtung der neuen Sporthalle an der Jahnstraße. Die neue Halle wird direkt vor der alten Stadthalle hochgezogen, die nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen werden soll.

Arbeiten kommen gut voran

Mittlerweile hat der Bau schon stattliche Dimensionen angenommen. „Die Rohbauarbeiten kommen gut voran“, bestätigt Stadtbaumeister Matthias Distler auf Nachfrage des SÜDKURIER. „Die Firma Stumpp arbeitet mit hoher Qualität und hat bereits die Wände des Obergeschosses zu Teilen betoniert“, ergänzt Distler. Auch hier zeigt sich, dass Corona zumindest auf den Fortschritt von Baustellen wenig Auswirkungen hat. Ganz im Gegensatz zum vergangenen Winter. Der war im Vergleich zu den Vorjahren ziemlich kalt und schneereich. „Durch den doch recht starken Winter haben wir allerdings gute vier Wochen verloren, die sich durch den Bauablauf auch nicht einholen lassen“, beschreibt Distler die Auswirkungen. Er rechnet damit, dass der Rohbau Ende Mai abgeschlossen sein wird.

Holzkonstruktion für das Dach

Nach Fertigstellung des Rohbaus nehmen die Zimmermänner ihre Arbeit auf und liefern die Holzkonstruktion des Dachs, so der Stadtbaumeister, der die Halle geplant hat. Anschließend folge die Abdichtung des Dachs, der Einbau der Fenster und schließlich könne mit dem Innenausbau begonnen werden. Hingucker und ökologische Maßnahme in einem soll die Begrünung der ansonsten stark von Glas geprägten Fassade werden. Zuletzt hatte sich der Engener Gemeinderat trotz wichtiger Corona-Sparmaßnahmen im Haushalt gegen größere Einsparungen am seit Langem geplanten Hallenbau ausgesprochen.

Halle soll im nächsten Frühjahr stehen

Der Engener Stadtbaumeister rechnet nach derzeitigem Stand mit einer Fertigstellung im April 2022. In der Sporthalle soll künftig Schulsport sowie Vereinssport stattfinden.