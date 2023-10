Engen/Tengen vor 1 Stunde

Eine Bürgermeisterwahl ist auch nicht mehr das, was sie mal war – was jetzt anders ist

In Tengen die Neuwahl, in Engen die Stichwahl: Was hat besser funktioniert? Welche Folgen hatte die jüngste Änderung der Regeln für Bürgermeisterwahlen? Und was bringt es den Wählern? Eine Analyse.