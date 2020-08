Engen soll eine neue, moderne und benutzerfreundliche Homepage bekommen. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, dass sich im Vorfeld eine interne Arbeitsgruppe bilden soll, die mit auf kommunale Auftritte spezialisierte Agenturen Gespräche führt. „Wir sind gewillt, die kommunale Homepage auf neuen Beine zu stellen“, gab Hauptamtsleiter Patrick Stärk zu verstehen.

Homepage soll eine eierlegende Wollmilchsau sein

Eine kommunale Internetpräsenz ist es etwas anderes als beispielsweise der Auftritt eines Unternehmens im Netz. „Es ist keine ganz leichte Aufgabe. Die Homepage sollte eine eierlegende Wollmilchsau sein“, so Stärk. Das verdeutlichte Patrick Stärk vor dem Gemeinderat. Denn hier stelle sich die Stadt Engen nicht nur vor, sondern gebe auch eine Übersicht über Verwaltungsdienstleistungen, kulturell-touristische Angebote, wirtschaftliche Aspekte sowie Informationen über Bauen und Umwelt. Aufbau, Struktur und Inhalte unterschieden sich deshalb stark von Unternehmenspräsentationen.

Engen Nutzerfreundlich: CDU fordert Erneuerung des städtischen Internetauftrritts Das könnte Sie auch interessieren

Nur wenige Agenturen kommen in Frage

Aus diesem Grund sei auch die Auswahl der in Frage kommenden Agenturen, die sich auf kommunale Auftritte spezialisiert haben, überschaubar. Die interne Arbeitsgruppe aus den Bereichen Hauptamt, Kulturamt/Tourismus, Bürgerbüro und Stadtbauamt soll sich mit den vier in Frage kommenden Agenturen zusammensetzen und schließlich eine Vorauswahl von zwei möglichen Partnern treffen. Die beiden Agenturen sollen ihre Konzepte für die neue Engener Homepage im Gemeinderat präsentieren.

Kosten kommen 2021 zum Tragen

Die Gespräche sollen nach den Sommerferien stattfinden. Aktuell sind keine Mittel für einen neuen Internetauftritt im Haushalt eingeplant. Die Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigten, so Stärk, dass mit Kosten von etwa 40.000 Euro zu rechnen sei. Er geht aber davon aus, dass die Kosten in das kommenden Haushaltsjahr fallen. „Sollte die Finanzlage es in 2021 zulassen, so können dann in den Haushalt die entsprechenden Mittel eingestellt und die Umsetzung angegangen werden, erläutert Patrick Stärk. CDU-Stadtrat Jürgen Waldschütz bezeichnete die Homepage als Eintrittskarte zur Stadt. Er schlug vor, die Bürger beim Entstehungsprozess mit einzubeziehen. Gerhard Steiner, Sprecher der UWV-Fraktion äußerte sich kritisch zu einer Bürgerbeteiligung: „Das halte ich für schwierig.“ Er schlug vor, jetzt ein Pflichtenheft zu erstellen, dass genau vorlegt, was von den Agenturen verlangt wird. So dass deren Angebote nachher miteinander vergleichbar sind.