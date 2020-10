Gestische Pinselschwünge, Kleckse, Kanten und Farbverläufe erinnern an Kunststile wie Minimalismus, Figuration oder Farbfeldmalerei. Die Künstlerin Henriette Grahnert gebraucht die großen Errungenschaften der Moderne wie Versatzstücke und macht daraus Gegenwartskunst.

Mit hintersinnigem Humor verbindet sie diese Gegensätze zu einem individuellen Bilderkosmos, der den Betrachter zum Mitdenken auffordert. „Abstrakt in Disko“ ist der Titel der neuen Ausstellung im Städtischen Museum Engen, zu sehen bis zum 22. November.

„Die Arbeiten beinhalten viel mehr als man sieht“, verweist Museumsleiter Velten Wagner auf die Titel, die wie Kommentare und Regieanweisungen den bildlichen Darstellungen oft eine ganz andere Richtung geben.

Mühsam erkämpfte Abstraktion

Im Bild „Abstrakt in Disko“ scheinen durch zwei auseinander gestreckte Comic-Hände die Formen auseinander zu fliegen und zu explodieren. „Die mühsam erkämpfte Abstraktion wird hier zu einem Diskoknaller, die geistige Perfektion zu einem wild auseinanderstrebenden Eye-catcher“, erläutert Wagner.

„Und wer würde im Bild „Fab three“ mit drei bunten Kegeln in Gelb, Blau und Rot und breitem Pinselstrich dahinter, die vier fabulous Pilzköpfe aus Liverpool in Verbindung bringen?“ Wer die drei Kegel sehe und den Titel lese, sehe die Liverpooler Musiker plötzlich vor sich. Hier werde das Abstrakte zu einer Erzählung, allerdings nur in der Wahrnehmung und in der Fantasie des Betrachters, betont Wagner.

Kunst wird zu Magie

Die Künstlerin Henriette Grahnert lade mit ihrer sehr eigenen Kombinationstechnik abstrakte Bildstrukturen inhaltlich auf und gebe ihnen eine menschlich-emotionale Dimension. „Kunst wird hier ganz unverhofft zu Magie und einem Mittel präziser und sehr genau durchdachter Lenkung der Wahrnehmung“, bezeichnet Wagner das, was daraus entsteht, als ausgesprochen inspirierend, bisweilen fantastisch, humorvoll und erkenntnisvoll.

Grahnerts Kunst sei eine lustvolle Entdeckungsreise in die Oberflächen und Untiefen des Mediums der Malerei.