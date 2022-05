von Holle Rauser

Im kommenden Jahr soll die Städtepartnerschaft zwischen Engen und dem ungarischen Pannonhalma groß gefeiert werden. Die Städtepartnerschaft besteht nämlich bereits seit 25 Jahren. Um die guten Kontakte weiterhin aufrecht zu erhalten und das große Jubiläum zu organisieren, sucht die Stadt allerdings noch freiwillige Helfer.

Spannungen und Unruhe im Arbeitskreis

„Wir hatten und haben für unsere Städtepartnerschaften, Moneglia, Trilport und Pannonhalma, immer Arbeitskreise“, erklärt Bürgermeister Johannes Moser. In diese könnten sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich einbringen und die Stadt bei den städtepartnerschaftlichen Festivitäten unterstützen. Vertreter aus Engen und den Partnerstädten besuchen sich gegenseitig im Fünfjahresturnus. „Wir tauschen uns untereinander aus“, so Moser.

So würden zu den jeweiligen Festen immer alle Bürgermeister der Partnerstädte eingeladen. Auch einen Arbeitskreis Pannonhalma habe es bisher schon gegeben. „Leider gab es Spannungen und Unruhe unter den Mitgliedern“, so der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe sich in vielen Gesprächen darauf verständigt, dass wieder Einigkeit und Harmonie in den Kreis kommen müsse.

Die ehrenamtliche Aufgabe muss Freude machen

„Eine solche Aufgabe ist ehrenamtlich und muss Freude machen“, so Moser. Auch um für das Fest 2023 gerüstet zu sein, soll der Neustart des Arbeitskreises in die Hände von CDU-Stadtrat Martin Schoch gelegt werden. „Es war uns wichtig, dass wir jemanden aus dem Gemeinderat für diese Aufgabe finden, auch um zu unterstreichen, dass die Partnerschaft und der Kreis eine große Bedeutung für uns haben“, erläuterte Johannes Moser.

Martin Schoch habe die Pannonhalma-Verbindungen aktiv gepflegt. „Er ist der richtige für diese Aufgabe“, ist Moser überzeugt. Bereits 2004 hat Schoch für den Engener DRK-Ortsverein Ausflüge in die ungarische Partnerstadt organisiert: „Die kamen richtig gut an“, sagt Schoch rückblickend. „Die Herzlichkeit der Menschen in Pannonhalma war überwältigend. Wir haben Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen, die bis heute bestehen.“

Verbindungen sollen vertieft werden

Darauf aufbauend sollen die Verbindungen vertieft und erweitert werden. Wichtig sei, so Bürgermeister Moser, dass Martin Schoch nicht der Sprecher des neu zu bildenden Kreises sei. „Er ist der beauftragte Mittler, der alle interessierte Bürger zusammenbringt, bis der Arbeitskreis wieder installiert ist“. Moser und Schoch hoffen nun auf viele Rückmeldungen.

Mitbringen sollten die neuen Arbeitskreismitglieder Interesse an Ungarn und die Motivation, die Partnerschaft mitzugestalten. Die Mitarbeit ist keinesfalls auf das Jubiläum beschränkt: „Der Arbeitskreis unterstützt generell bei Empfängen, dem Schüleraustausch und pflegt den Kontakt zu den Bürgern von Pannonhalma“, erklärt Bürgermeister Moser. „Neumitglieder und selbstverständlich auch Beteiligte des bisherigen Arbeitskreises sind herzlich willkommen“, unterstreicht Koordinator Martin Schoch.