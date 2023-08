In diesem August gibt es kaum einen Sommerabend ohne Wahlveranstaltung in Engen. Tim Strobel, Marco Russo und Frank Harsch nutzen die Wochen vor der Bürgermeisterwahl im September intensiv, um sich bei den Wählern vorzustellen.

Alle drei verstehen es, sich in die Themen hineinzufühlen, welche die Menschen in Engen beschäftigen. Das sind in den Ortsteilen durchaus auch mal ganz andere als in der Kernstadt, wie die Besuche mehrerer Wahlveranstaltungen gezeigt haben. Die Bewerber bringen verschiedene Ideen und Vorstellungen mit, wie sie etwas in Engen umsetzen wollen.

Alle drei haben Erfahrung

Derzeit haben die Engener die Wahl zwischen zwei recht jungen und einem erfahrenen Kandidaten. Sie haben die Wahl zwischen einem jungen Engener, der als Stadtrat bereits seit einigen Jahren aktiv Einfluss auf die Kommune nimmt, einem Hegauer Hochschulabsolventen aus der Bürgermeisterschmiede in Kehl mit ersten Erfahrungen in der Kommunalpolitik und einem langjährigen Bürgermeister mit einer Extra-Portion Erfahrung im aktiven Krisenmanagement. Von Kandidaten mit so viel Erfahrung können andere Gemeinden nur träumen.

Die Wahl dürfte da nicht ganz leicht fallen. Letztlich wird es wohl derjenige ins Engener Rathaus schaffen, der die meisten Sympathien auf sich vereinigen kann. Es lohnt sich, ein eigenes Bild von den Bewerbern zu machen. Möglichkeiten dazu bieten die drei dafür genug. Einfach hingehen!