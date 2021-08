Engen vor 1 Stunde

Nach Bremsen aufgefahren: Unfall endet mit drei Leichtverletzten

Kurz vor 16 Uhr ist am Montagnachmittag ein Golf in einen BMW geprallt, nachdem dieser am Ortseingang Engen abbremsen musste. Bei dem Unfall wurden laut Polizeiangaben drei Menschen leicht verletzt: Die beiden Autofahrer sowie eine Beifahrerin im Golf.